Защита бывшего президента Армении обжалует арест

Решение суда об аресте экс-президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано, сказал адвокат Кочаряна Рубен Саакян, передает РИА Новости.

"А есть адвокат, который не обжалует решение? Конечно, да", — сказал Саакян журналистам, отвечая на вопрос о возможной подаче жалобы в вышестоящие судебные инстанции.

По его словам, экс-президент принял решение спокойно. "Подобное решение было ожидаемым", — сказал адвокат.

Согласно принятой в Армении процедуре, суд по ходатайству следствия выносит решение о двухмесячном аресте.

В четверг Специальная следственная служба предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В суд направлено ходатайство о его аресте. Согласно конституции Армении, президент в течение и после окончания срока своих полномочий не может подвергаться преследованию и привлекаться к ответственности за действия, обусловленные его статусом.

Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.

Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "свержение конституционного строя" в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Руководитель Специальной следственной службы сообщил тогда, что Арутюнян находится за пределами страны. Кочарян в четверг был допрошен.

Пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян сообщила РИА Новости, что на допрос по указанному делу в четверг также явился генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, служивший в 2008 году в ВС Армении.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

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