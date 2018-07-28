Армения предложила начать процесс замены генсека ОДКБ

Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации, заявил в субботу пресс-секретарь армянского МИД Тигран Балаян, передает РИА Новости.

Ранее Специальная следственная служба предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Его адвокат заявлял, что Хачатурову не разъяснили характер и основания предъявленного ему обвинения в свержении конституционного строя. Накануне суд в Ереване освободил Хачатурова под залог.

"Это строго правовой процесс, к расследуемому в Армении уголовному делу привлечен гражданин Армении. Одновременно, учитывая, что речь идет о действующем генеральном секретаре ОДКБ и придавая большую важность обеспечению авторитета и бесперебойной деятельности организации, государствам-партнерам ОДКБ предложено начать процесс смены генерального секретаря ОДКБ", — говорится в МИД Армении.

Ранее бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "свержение конституционного строя" в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Руководитель Специальной следственной службы сообщил тогда, что Арутюнян находится за пределами страны. Хачатуров, служивший в 2008 году в ВС Армении, в четверг был допрошен в качестве свидетеля.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

В 2008 году нынешний премьер Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.