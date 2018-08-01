СМИ: Парламентские выборы в Армении пройдут весной 2019 года

1 августа 2018 13:59 (UTC+04:00)

Внеочередные парламентские выборы в Армении планируется провести в апреле-мае 2019 года. Об этом сообщили армянские СМИ со ссылкой на источники в Национальном собрании (однопалатном парламенте) страны, передает ТАСС.

"Уже решено, что досрочные парламентские выборы планируется провести в апреле-мае следующего года. Не все политические партии довольны тем, что новое правительство страны решило провести внеочередные выборы парламента", - сообщил источник газеты.

Он добавил, что "Республиканская партия, у которой самая большая парламентская фракция, должности спикера и двух вице-спикеров, осознает, что в случае выборов у нее нет шансов пройти в Национальное собрание".

"Республиканцы делают все, чтобы отложить дату внеочередных выборов. Идея с выборами не понравилась также второй по величине партии в парламенте - "Процветающей Армении". Там тоже думают, что с трудом пройдут в парламент", - приводит слова источника газета.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что проведение досрочных парламентских выборов является приоритетом его политической команды.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обнародованы сроки встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Политика 31 июля 15:30
Арье Гут: Армения прикрывается «демократией», чтобы сохранить статус-кво в нагорно-карабахском конфликте
Нагорно-карабахский конфликт 30 июля 15:58
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 30 июля 09:45
Армения предложила начать процесс замены генсека ОДКБ
Армения 28 июля 14:06
Защита бывшего президента Армении обжалует арест
Армения 28 июля 02:09
В Ереване арестовали бывшего президента Армении
Армения 28 июля 00:45
Лента новостей
Фонд развития предпринимательства Азербайджана сможет заниматься бизнесом
Бизнес 14:29
Болгария ужесточает визовый режим
Европа 14:25
Саудовская компания может реализовать проекты в сфере электронной коммерции в Узбекистане
Бизнес 14:23
Выросли международные валютные резервы Азербайджана
Бизнес 14:19
Скончался заслуженный артист Азербайджана Гасанага Садыгов
Социум 14:11
Глава МИД Австрии заявила о готовности Евросоюза к разным сценариям Brexit
Европа 14:08
Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля упрощение поездок граждан
Россия 14:05
Названа дата начала продаж социального жилья в Азербайджане
Общество 14:03
Итальянская Snam обнародовала объем инвестиций в TAP
Энергетика 13:59