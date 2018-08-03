Экс-президент Армении отказался давать показания

3 августа 2018 23:22 (UTC+04:00)

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя, отказался давать показания по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

"Кочарян отказался давать показания, не участвовал в иных следственных действиях и покинул комнату, где проводились следственные действия", — заявил Хачатрян в эфире Общественного телевидения Армении.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пашинян «доигрался»: Ереван может потерять Москву
Точка зрения 21:27
Нахчыванские страхи Еревана: кому нужен мониторинг?
Точка зрения 11:16
Противоречивые заявления Еревана усложняют решение карабахского конфликта - эксперт
Политика 2 августа 15:24
Пан или пропал: сможет ли Ереван вырваться из-под влияния Москвы?
Точка зрения 2 августа 10:40
Армянский политик бросила неожиданный месседж властям Еревана по Карабаху
Точка зрения 1 августа 19:57
СМИ: Парламентские выборы в Армении пройдут весной 2019 года
Армения 1 августа 13:59
Лента новостей
Генпрокуратура Таджикистана назвала единственную версию убийства туристов
Таджикистан 23:03
В Китае в результате наводнений погибли 20 человек
Китай 22:32
В Чечне более 80 тысяч человек остались без электричества
Россия 22:09
Пашинян «доигрался»: Ереван может потерять Москву
Точка зрения 21:27
Известные артисты исполнят любимые песни слушателей (ВИДЕО)
Культура 21:05
В работе Facebook в ряде стран произошел сбой
В мире 21:05
Устранены проблемы в движении транспорта на одной из дорог Баку
Общество 21:05
При минсельхозе Азербайджана создан Совет фермеров (ФОТО)
Экономика 20:46
Скажется ли повышение госпошлины за регистрацию мобильных устройств в Азербайджане на ценах на телефоны?
Общество 20:39