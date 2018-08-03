Экс-президент Армении отказался давать показания

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя, отказался давать показания по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

"Кочарян отказался давать показания, не участвовал в иных следственных действиях и покинул комнату, где проводились следственные действия", — заявил Хачатрян в эфире Общественного телевидения Армении.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде.

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