Брата экс-премьера Армении обвинили в незаконном хранении оружия

10 августа 2018 23:22 (UTC+04:00)

Следователи предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия брату бывшего премьера Армении Овика Абрамяна – Генриху Абрамяну, в суд направлено ходатайство об его аресте, сообщили в пятницу в Специальной следственной службе, передаёт РИА Новости.

"В рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела Генриху Абрамяну 10 августа предъявлено обвинение в том, что он незаконно приобрел и хранил оружие и боеприпасы", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В Специальной следственной службе уточнили, оружие незаконно хранилось на территории бывшего механическо-ремонтного завода в селе Мхчян, оформленного на имя Амбика Геворкяна, но фактически принадлежащего экс-премьеру. По версии следствия, брат бывшего главы правительства по предварительному сговору с Геворкяном хранил на территории предприятия семь автоматов, три ручных пулемета, две снайперские винтовки, одна из которых с оптическим прицелом, самозарядный карабин, нарезное охотничье ружье, самодельный пистолет, около 3 тысяч патронов.

"Генриху Абрамяну предъявлено обвинение по статье "незаконное приобретение и хранение оружие и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Специальная следственная служба представила в суд ходатайство об его аресте", — говорится в сообщении.

Ранее директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецен заявил журналистам, что следствие проверяет версию о возможном использовании обнаруженного оружия во время разгона акций протеста 1-2 марта 2008 года.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

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