В ДТП в Армении погибли четыре человека

29 августа 2018 08:34 (UTC+04:00)

Четыре человека, в том числе трое детей, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Армении, как передаёт РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС страны.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел во вторник вечером на перекрестке между селами Лернагог и Каракерт Армавирской области Армении, в 65 километрах от Еревана.

"Автомобиль "ВАЗ-2107" столкнулся с Opel Vectra, а затем врезался в припаркованный грузовик Scania, за рулем которого находился гражданин Грузии. В результате ДТП погибли 42-летний водитель "ВАЗ-2107", а также его пассажиры 2003, 2004 и 2011 годов рождения", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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