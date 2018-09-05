Выявлены многомиллиардные нарушения при строительстве автобана Север-Юг в Армении

5 сентября 2018 16:13 (UTC+04:00)

Генпрокуратура Армении выявила масштабные хищения и нарушения при строительстве автотрассы Север-Юг, сообщают армянские СМИ.

Согласно сообщению прокуратуры, кроме того, что строительные работы не были завершены в изначально запланированный срок – девять лет, не были достигнуты изначально поставленные государством и обществом цели и задачи. В результате государству причинен ущерб в размере свыше 48 миллионов долларов.

По факту нарушений при строительстве возбуждено уголовное дело общим объемом в 16 томов и направлено в Следственный комитет для предварительного следствия.

Генпрокуратура обнародовала некоторые подробности дела. Так, в 2009-2018 годах должностные лица, участвующие в программе Север-Юг, безо всяких оснований и исследований, неоднократно меняли договора об оказании консультационных услуг и подряде, фиксируя в них неэффективные и необоснованные работы. Также были приняты уже проделанные проектно-расчетные работы, содержащие множество недостатков и упущений.

Несмотря на это, кураторы строительства согласились продолжить работы с этими нарушениями, не удосужившись взыскать компенсацию за уже нанесенный ущерб. Также отмечается, что стоимость работ завышалась.

Ответственные за реализацию проекта не осуществляли должного контроля над качеством работы и используемых стройматериалов. В результате отрезки дороги Ереван-Арташат и Ереван-Аштарак были приняты с существенными недостатками в плане качества.

Армения подписала кредитное соглашение с Азиатским банком развития еще в сентябре 2009 года. Оно предусматривало, что строительство автомагистрали будет завершено к 2016 году. Однако работы до сих пор не завершены.

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