Армения и Азербайджан должны приложить усилия, чтобы переговорный процесс не только остался в силе, но и привел к реальному результату – Армен Саркисян

30 сентября 2018 20:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армения и Азербайджан должны приложить усилия, чтобы единственно правильный подход к решению нагорно-карабахского конфликта – переговоры, не только остался в силе, но и привел к реальному результату.

Об этом в интервью грузинскому телеканалу Starvision заявил президент Армении Армен Саркисян.

По его словам, нагорно-карабахский конфликт может выйти за рамки противостояния Армении и Азербайджана. «На Южном Кавказе сосредоточено слишком много вооружений, - сказал Саркисян. - Карабахская тема важна не только для Армении и Азербайджана, она очень важна для всего региона. Решение этой проблемы теоретически может иметь разные пути. Но мне кажется, реалистичен только один путь".

Речь, по словам президента Армении, идет о пути переговоров.

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