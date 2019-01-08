Председатель Союза писателей Армении призвал армян уважать чужую культуру и обычаи

8 января 2019 16:41 (UTC+04:00)

Армянская сторона должна проводить соответствующую работу с населением и армянской диаспорой, а не ожидать, пока произойдет какой-либо инцидент, заявил председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян, комментируя во вторник нашумевший инцидент в городе Караганда с участием нескольких представителей армянской национальности, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Милитонян убежден, что необходимо реализовывать определенную политику, направленную на образовательную работу с гражданами, чтобы армяне, уезжающие в ту или иную страну, знали – куда они едут, уважали чужую культуру и обычаи.

Напомним, что первого января, в новогоднюю ночь, в казахском городе Караганда в ресторане «Древний Рим», принадлежащем армянам, произошло уголовное преступление.

В ресторане возник спор между армянами и казахами, собравшимися отпраздновать Новый год, затем спор перерос в драку во дворе ресторана. В итоге был убит казахский юноша Рахимжан Жансейт, 1995 года рождения, три казаха получили телесные повреждения различной степени тяжести. Видеоролики о произошедшем были распространены и в социальных сетях.

Правоохранительными органами Казахстана в отношении двух лиц армянской национальности и одного лица казахской национальности, виновных в убийстве - Малхасяна Торгома Манвеловича, Малхасяна Сохака Самвеловича и Надирбекова Каира Хамитовича - была избрана мера пресечения в виде ареста.

Вышедшие на улицы тысячи протестующих карагандинцев потребовали принять меры против произвола армян, ареста и наказания убийц.

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