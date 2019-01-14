Никол Пашинян назначен премьером Армении

14 января 2019 13:02 (UTC+04:00)

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Руководствуясь 149-й статьей конституции Армении, назначить Никола Пашиняна премьер-министром республики", - говорится в указе президента.

Согласно основному закону Армении, та политическая сила, которая составила абсолютное парламентское большинство, выдвигает кандидата на пост премьер-министра, который назначается автоматически, указом главы государства.

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