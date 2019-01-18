За последние 10 лет в Армении увеличилось число случаев эхинококкоза человека. Об этом сообщил глава ассоциации хирургов Армении Мушех Мириджанян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Данное заболевание характеризуется образованием в печени, лёгких или других органах и тканях паразитарных кист. Возбудителем является личиночная стадия эхинококка Echinococcus granulosus (род ленточных червей). Эхинококкоз передается человеку от животных. Источником заражения могут выступать собаки, а также сельскохозяйственные животные.

Мириджанян отметил, что рост случаев эхинококкоза связан исключительно с нарушением санитарно-гигиенических норм. К примеру, это касается нарушений при убое скота и разделке мяса.

«Неприемлемо, когда этот процесс осуществляется в уличных условиях», - подчеркнул он.

По его словам, наиболее рост заболеваемости эхинококкозом наблюдается в последние два года.

«К примеру, если в 90-ые годы операцию при эхинококкозе печени я делал один раз в месяц, то сейчас – 9-10. И это - без учета операций, которые проводятся при эхинококкозе другими хирургами (на легких, и других органах)», - проинформировал Мириджанян.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире эхинококкоз ежегодно выступает причиной 19 300 случаев смерти. Между тем ВОЗ отмечает, что проводить эпиднадзор за кистозным эхинококкозом среди животных сложно, так как инфекция у домашнего скота и собак протекает бессимптомно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.