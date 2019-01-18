Суд вынес решение об аресте экс-министра экологии Армении

18 января 2019 15:48 (UTC+04:00)

Ереванский суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство специальной следственной службы об аресте экс-министра экологии Армении Арама Арутюняна на два месяца. Об этом в беседе с журналистами после заседания сказал адвокат Арама Арутюняна Карен Акопян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"Суд удовлетворил ходатайство ССС и принял решение об аресте Арама Арутюняна на два месяца", - сказал Акопян.

Экс-министр охраны природы Армении Арам Арутюнян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах. Арутюнян обвиняется по п. 4 ч. 2 ст. 311 (получение должностным лицом взятки в особо крупных размерах за заведомо неправомерное действие или бездействие в пользу взяткодателя или представляемого им лица) и п. 1 ч. 3 ст. 190 (легализация доходов в особо крупных размерах, полученных незаконным путем) УК Армении.

Арутюнян для предоставления лицензии на эксплуатацию шахт получил взятку от бизнесмена в размере 14 миллионов долларов США: 6 миллионов были переданы через близких экс-министра наличными, а 8 миллионов были перечислены на разные счета в ОАЭ. После этого Арутюнян перевел деньги в швейцарский банк и начал понемногу их перечислять на счет компании, которая принадлежит близкому ему человеку и ведет предпринимательскую деятельность в Армении.

Арам Арутюнян объявлен в розыск.

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