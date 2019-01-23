Экс-премьера Армении Абрамяна вызвали в Следственный комитет

23 января 2019 18:50 (UTC+04:00)

Бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян был вызван в Следственный комитет страны в связи с полученными сведениями о нарушениях при приватизации земель лесного фонда, сообщила, как передает Trend, в среду РИА Новости глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Наира Арутюнян.

Ранее СК заявила, что получила сведения "о коррупционных проявлениях" в процессе приватизации земель Разданского лесного фонда близ курортного города Цахкадзор, в 45 километрах от Еревана.

"На днях в Следственный комитет был приглашен бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян. Он дал объяснения", - сказала Арутюнян, подтвердив, что вызов в СК был связан с изучением процесса приватизации земель Разданского лесного хозяйства. Другие подробности он не привела.

В сентябре в Следственном комитете страны сообщили, что Абрамян и экс-глава полиции Алик Саркисян стали фигурантами дела о попытке присвоения бизнеса. Согласно материалам дела, директор компании "Авазаатик" сообщил следователям, что занимался предпринимательством в Араратской области, привлек кредитные средства в размере 80 тысяч долларов, наладив поточную линию по очистке и просеиванию песка, однако в 2008 году высокопоставленные должностные лица создали искусственные препятствия, потребовав 60% акций. Основатель компании среди лиц, связанных со злоупотреблениями, указали имена Овика Абрамяна, его брата Генриха Абрамяна и Алика Саркисяна. Сам бывший премьер эти обвинения отверг.

Ранее брату бывшего премьер-министра было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

Абрамян занимал пост главы армянского правительства с 2014 по 2016 годы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Армянский депутат будет вновь арестован
Армения 22 января 15:15
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 20 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 19 января 09:36
Заявление: ЕС видит позитивный сигнал для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 19 января 02:46
Суд продлил арест экс-президента Армении
Армения 18 января 18:12
Суд вынес решение об аресте экс-министра экологии Армении
Армения 18 января 15:48
В Армении увеличилось число случаев эхинококкоза человека
Армения 18 января 14:00
Лента новостей
Транспортный сектор Азербайджана перевез более 2 млрд пассажиров
Бизнес 20:10
МИД Индии подтвердил гибель шести граждан страны при пожаре на танкерах в Черном море
Другие страны 19:55
TAP своевременно обеспечит Италию новым источником поставок газа - региональный менеджер
Энергетика 19:47
Свыше половины инвестиций в основной капитал в Азербайджане было направлено в ненефтяной сектор
Финансы 19:39
В Азербайджане будут изменены правила получения гражданами до 15 лет идентификационной карты
Политика 19:33
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Турции в аварии в Черном море
Россия 19:28
Азербайджан представлен на Давосском форуме как стремительно развивающаяся часть мировой экономики - эксперт
Политика 19:23
НАТО и Грузия договорились о сотрудничестве в Черном море
Грузия 19:15
Отношения Турции и России позитивно влияют на безопасность региона - Эрдоган
Турция 18:59