ЕС ожидает от Армении надлежащего расследования дела о смерти Мгера Егиазаряна

БАКУ/Trend/ - Европейский союз (ЕС) ожидает от Армении надлежащего расследования дела о смерти зампредседателя общественной организации "Армянские орлы – единая Армения", ответственного новостного сайта Haynews.am Мгера Егиазаряна.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич в ходе пресс-конференции в Европейской комиссии.

«Действительно, следственное управление Армении сообщило, что он умер в конце прошлой недели после голодовки. В целом, как вы знаете, ЕС привержен запрету всех форм пыток и жестокого обращения и сохранению человеческого достоинства при любых обстоятельствах, и в этом контексте мы ожидаем, что правительство Армении обеспечит надлежащее расследование этого дела и примет соответствующие меры после этого расследования. Нам известно об этом деле, и мы ожидаем, что власти Армении будут действовать» - сказала она.

Отметим, что в уголовно-исполнительном учреждении "Нубарашен" в Ереване утром 26 января скончался зампредседателя общественной организации "Армянские орлы – единая Армения", ответственный новостного сайта Haynews.am Мгер Егиазарян.

Егиазарян был задержан, а затем арестован в декабре прошлого года по обвинению в мошенничестве и вымогательстве денег у военных. По данным следствия, Егиазарян с февраля 2014-го по октябрь 2018 года выманивал у военных деньги, обещая им трудоустройство или продвижение по службе.

(Автор: Ляман Зейналова)

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