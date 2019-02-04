Суд признал законным продление меры пресечения двум сестрам Хачатурян

Мосгорсуд признал законным продление Ангелине и Крестине Хачатурян (средняя и старшая из трех сестер), обвиняемым в убийстве отца, меры пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили ТАСС, как передает Trend, в пресс-службе суда.

"Решение суда первой инстанции признать законной, жалобу оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Кроме того, суд на прошлой неделе признал законным аналогичное решение в отношении младшей из сестер Хачатурян.

Ранее Басманный суд Москвы продлил трем сестрам меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 28 марта.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания. 2 августа Останкинский суд Москвы арестовал их.

27 сентября Басманный суд Москвы изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда. Как установил суд, сестры должны проживать в двух съемных и одной муниципальной квартирах в столичном регионе.

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