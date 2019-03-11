ДТП на автодороге Ереван-Аштарак: два человека погибли

10 марта на автодороге Ереван-Аштарак на административной территории села Касах произошло крупное ДТП, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

В районе 18:40 водитель автомобиля Opel по дороге в Ереван выехал с проезжей части, врезался в электрический столб и, перевернувшись, оказался на встречной полосе.

В результате аварии два человека погибли на месте, трое находятся в крайне тяжелом состоянии,

Троих пострадавших на автомобиле скорой помощи и автомобиле одного из граждан доставили в медицинский центр «Армения».

Как сообщает источник, вследствие столкновения находившихся в автомобиле людей выбросило наружу.

В данный момент место происшествия исследуют следователи следственного отдела Наири Котайкского областного следственного управления.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по признакам 3-ей части 242-ой статьи Уголовного кодекса Армении. На место происшествия оперативно прибыли также сотрудники участка Прошян Наири компании «Электрические сети Армении» для смены поврежденного электрического столба.

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