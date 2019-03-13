Армянские СМИ об унизительной статистике для страны

Национальная статистическая служба Грузии опубликовала экономические данные 2018 года, согласно которым объем иностранных инвестиций превышает 1 млрд. 200 млн. долларов. Как передает Trend, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

Издание отмечает: "Оставим в стороне тот факт, что по этому показателю Грузия как минимум в 5 раз опережает Армению. В прошлом году объем осуществленных Россией инвестиций в экономику Грузии превысил 60 млн. долларов, что несравнимо больше объема российских инвестиций в экономику Армении. И это при том, что между Россией и Грузией отсутствуют дипломатические отношения и две страны находятся фактически в состоянии войны".

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