Армянские СМИ об унизительной статистике для страны

13 марта 2019 14:45 (UTC+04:00)

Национальная статистическая служба Грузии опубликовала экономические данные 2018 года, согласно которым объем иностранных инвестиций превышает 1 млрд. 200 млн. долларов. Как передает Trend, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

Издание отмечает: "Оставим в стороне тот факт, что по этому показателю Грузия как минимум в 5 раз опережает Армению. В прошлом году объем осуществленных Россией инвестиций в экономику Грузии превысил 60 млн. долларов, что несравнимо больше объема российских инвестиций в экономику Армении. И это при том, что между Россией и Грузией отсутствуют дипломатические отношения и две страны находятся фактически в состоянии войны".

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