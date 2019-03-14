Террористы готовятся к акциям протеста против властей Армении

14 марта 2019 11:47 (UTC+04:00)

Судебный процесс по вооруженному захвату группой "Сасна црер" полка ППС в Ереване обещает новые развития. Как передает Trend, об этом пишет армянская газета "Жаманак" (Время).

И члены группы "Сасна црер", и власти готовятся к ним. В частности, источник сообщает, что если приговоры членам вооруженной группы будут строгими, то будут организованы акции протеста против властей, в том числе в отношении представителей правоохранительных органов, афиллированных с этим делом.

"Представители "Сасна црер" начинают вербовку, а власти думают, как противостоять этому", - пишет газета.

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