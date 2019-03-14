В Армении произошло землетрясение

14 марта 2019 14:22 (UTC+04:00)

В Армении 14 марта в 09:51 по местному времени зарегистрировано землетрясение магнитудой 2.2, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщили в пресс-службе МЧС страны, сейсмической сетью службы сейсмической защиты зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 40.260 северной широты и 45.060 восточной долготы (в 12 километрах к юго-западу от города Гавар Гегаркуникской области). Гипоцентр залегал на глубине 10 км. Сила подземных толчков в эпицентре составила 2-3 балла по МСК - 64.

Землетрясение ощущалось в селе Гегаркуник силой в 2-3 балла.

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