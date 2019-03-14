Столкновения в центре Еревана: пострадал депутат и полицейские

Во время потасовки в центре Еревана пострадали четыре человека, в том числе двое полицейских и депутат от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян. Два человека госпитализированы, сообщают в четверг армянские СМИ.

Как отмечают СМИ, потасовка произошла возле здания Театра оперы и балета в центре Еревана

Причиной инцидента стал демонтаж кафе в центре Еревана, который начался утром 13 марта. Это вызвало бурное недовольство работников и владельцев заведений. Они требуют остановить процесс и позволить нормально работать дальше. Владельцы заявляют, что вложили деньги, обустроили и привели в порядок территорию, а демонтаж грозит им финансовыми потерями. К тому же без работы останутся десятки людей. Власти столицы уже заявили, что решение на сей счет окончательное

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