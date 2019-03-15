Гражданин Армении подозревается в убийстве сотрудника администрации президента Украины

15 марта 2019 11:17 (UTC+04:00)

Следователи полиции Киева объявили о подозрении 25-летнему гражданину Армении в совершении разбойного нападения на сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого. Как передает Trend, об этом сообщает в Facebook прокуратура Киева.

В прокуратуре сообщили, что 13 марта примерно в 23 часа 50 минут, находясь на улице Багговутовской в Киеве, подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время устанавливается, "находясь в состоянии алкогольного опьянения заметили ранее незнакомого им мужчину и напали на него с целью завладения его личным имуществом".

"Злоумышленники нанесли потерпевшему не менее четырех ударов в область головы, в результате чего мужчина упал на землю. После этого завладели его личными вещами, а именно мобильным телефоном и банковской карточкой, и скрылись с места совершения преступления. Тело потерпевшего утром 14 марта обнаружили прохожие", — говорится в сообщении.

Погибшим мужчиной оказался сотрудник администрации президента.

"По предварительным данным смерть мужчины наступила в результате хронической ишемической болезни сердца. Однако окончательно причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что сейчас готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Также принимаются меры по установлению личности второго нападавшего и его задержание.

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