Как в Армении препятствуют притоку инвестиций в страну

23 марта 2019 11:29 (UTC+04:00)

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян наложил вето на крупный инвестиционный проект, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как отмечают СМИ, проживающий в России предприниматель Артур Ерзнкян планировал инвестировать в сферу телекоммуникаций и связи Армении 200 миллионов долларов. В планы предпринимателя входило создание нового оператора мобильной связи [всего в стране их сейчас три].

Более того, предприниматель готов был взять обязательство сделать связь для абонентов очень доступной, а для жителей приграничных районов – почти бесплатной.

Однако, по данным СМИ, министр Аршакян не дал разрешения на реализацию проекта, заявив, что она помешает существующим трем операторам и будет невыгодной самому инвестору.

«Вот почему Армения остается последней в регионе по объемам инвестиций и по этому показателю значительно уступает Азербайджану и Грузии», - отмечают армянские СМИ.

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