Мужчина в Ереване получил разрешение на оружие и в тот же день застрелился

23 марта 2019 14:15 (UTC+04:00)

Накануне вечером в полицию Еревана поступил сигнал о том, что в одной из квартир здания N20 на улице Нубарашена, 11, обнаружено тело мужчины, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Выехавшие на место полицейские и следователи обнаружили тело хозяина квартиры 49-летнего Д.М. Рядом с телом было найдено охотничье ружье «Вальтер» 12-го калибра.

По предварительным сведениям, он застрелился из этого оружия.

«Оружие было законным, мужчина именно в тот день получил на него разрешение. Причина самоубийства – заявление врачей о том, что он неизлечимо болен раком», - сообщают СМИ.

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