От Пашиняна требуют обнародовать справку о реальном количестве открытых рабочих мест

16 апреля 2019 10:47 (UTC+04:00)

Партия «Наследие» в открытом письме, адресованном премьер-министру Армении Николу Пашиняну, просит и требует данные о тех 50 тысячах рабочих мест, о которых премьер говорил с трибуны ПАСЕ. Более того, у партии «Наследие» есть возражения на этот счет. Авторы письма ссылаются на официальную статистику, передает Trend со ссылкой на Армянские СМИ

«В опубликованных материалах комитета по статистике РА мы не нашли подтверждения приведенных Вами данных. Более того, по официальным данным, за февраль текущего года 20,8% трудоспособного населения Армении - 228,8 тыс. человек являются безработными. Этот показатель практически не отличается от зафиксированных в предыдущие месяцы показателей. Аналитические доклады о ситуации в промышленности говорят, что во многих отраслях, в частности металлургии и горнорудной промышленности есть очевидный спад показателей, что, разумеется, сопровождалось закрытием рабочих мест», — говорится в открытом письме партии.

В партии надеются, что премьер обнародует справку о реальном количестве открытых рабочих мест и о том, в каких сферах зафиксирован такой прогресс.

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