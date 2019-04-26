Никол Пашинян оторван от реальности - армянский политолог

26 апреля 2019 10:39 (UTC+04:00)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оторван от реальности. Об этом заявил на встрече с журналистами армянский политолог Айк Мартиросян, передает Trend в пятницу со ссылкой на армянские СМИ.

«Я удивлялся, говорил, ну неужели они не видят, что их рейтинг падает, на что опираются? А может им на все это наплевать, поскольку уже имеют большинство в парламенте? На самом деле ответ на этот вопрос очень простой, он был озвучен Пашиняном в одном из интервью. Он подчеркнул, что его рейтинг не падает, он в этом уверен на все 100%. То есть имеется четкая картина, когда человек оторван от реальности», - сказал Мартиросян.

По его словам, произошла смена власти, когда плохого царя заменили хорошим. «Плохого царя заменили хорошим, но не исключено, что, облачившись в одежду плохого царя, он может и сам стать плохим царем», - отметил политолог.

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