Во дворе армянского парламента устроили необычную акцию

В четверг гражданская инициатива "Аазанг" провела на территории Национального собрания Армении акцию протеста против законопроекта об уравнении подоходного налога, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ

"Мы считаем, что правительство держит граждан Армении за дураков, представляя проект, защищающий интересы узкого круга лиц, как шаг, поощряющий получение высокой зарплаты.

Инициатива "Аазанг" призывает фракции "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" не идти против интересов большинства общества и не голосовать за обслуживающий интересы узкой группы людей законопроект.

Инициатива "Аазанг" призывает всех депутатов фракции "Мой шаг" отозвать законопроект и выдвинуть новый защищающий интересы широких слоев общества проект. Получившая 70% голосов избирателей сила не имеет права наносить удар этому же большинству.

"Призываем всех депутатов, которые не могут представить прямое влияние этого законопроекта на жизнь людей, имеющих низкий доход и составляющих 65% общества, поехать сегодня домой на маршрутках, сделать покупки вместо супермаркетов в небольших магазинах и обратить внимание также на других покупателей этих магазинов, или просто пройтись по пригородам Еревана и областям Армении.

Уверены, что после этой профилактики можно будет составить полное представление о том, как повлияют на жизнь людей эти нескольких тысячах драмов", - говорится в распространенном инициативой заявлении.

В ходе акции протестующие принесли с собой кур.

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