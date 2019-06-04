В Лос-Анджелесе за попытку кражи более $1,5 млн арестованы 8 армян

БАКУ /Trend/ - Восемь армян арестованы в Лос-Анджелесе (США) в связи с попыткой кражи более 1,5 миллиона долларов у Bank of America и Wells Fargo, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт Иммиграционной и таможенной полиции США.

Расследование установило, что обвиняемые, заполучив чужие паспорта, использовали их для получения других документов, удостоверяющих личность и открытия банковских счетов в Bank of America и Wells Fargo.

«В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые использовали банковские счета, которые были открыты на имена, указанные в измененных паспортах, чтобы выписывать поддельные чеки для других банковских счетов, открытых обманным путем. Ответчики предположительно злоупотребляли банковскими правилами, переводя деньги с одного счета на другой, а затем немедленно снимая средства в банкоматах в казино Лас-Вегаса и других местах», - говорится в сообщении.

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые использовали 331 измененный армянский паспорт для кражи или попытки кражи более 1,5 миллиона долларов у Bank of America и им удалось получить около 1,12 миллиона долларов.

Трое из них также были обвинены в применении аналогичной схемы мошенничества в отношении Wells Fargo, что привело к потере приблизительно 370 тысяч долларов.

Ожидается, что арестованные будут привлечены к ответственности по обвинительному акту в окружном суде США в центре Лос-Анджелеса.

Обвинительный акт предусматривает установленный законом максимум 30 лет заключения в федеральной тюрьме.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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