Министр юстиции Армении подал в отставку

7 июня 2019 15:15 (UTC+04:00)

Министр юстиции Армении Артак Зейналян в своем Facebook сообщил о решении уйти в отставку с занимаемой должности, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ

«Занимать должность министра в этот исторический для нашего народа период было ответственным шагом и возможностью решить проблемы в правозащитной сфере», — написал Зейналян.

Он также поблагодарил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за оказанное доверие, работников министерства юстиции и международных партнеров.

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