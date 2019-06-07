Министр юстиции Армении подал в отставку

Министр юстиции Армении Артак Зейналян в своем Facebook сообщил о решении уйти в отставку с занимаемой должности, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ

«Занимать должность министра в этот исторический для нашего народа период было ответственным шагом и возможностью решить проблемы в правозащитной сфере», — написал Зейналян.

Он также поблагодарил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за оказанное доверие, работников министерства юстиции и международных партнеров.

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