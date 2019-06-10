Власти Армении натравливают на оппозицию уголовников

10 июня 2019 10:33 (UTC+04:00)

Нынешние власти Армении не терпят инакомыслия и хотят свести счеты с оппозицией любыми способами. Об этом заявила на пресс-конференции в воскресенье член инициативы "Адеквад" Лилит Туманян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ

Инциатива "Адеквад" выступает с критикой правительства Никола Пашиняна и собирается создать одноименную политическую партию.

Напомним, рано утром 9 июня гражданин на машине без номеров намеренно врезался в автомобиль зампредседателя "Адеквад" Азата Адамяна. Затем этот гражданин попытался затеять разборку с самим Адамяном, но этому помешали очевидцы происшествия. По словам представителя инициативы Лилит Туманян, им стало известно, что ранее этот человек был несколько раз судим и был освобожден во время смены власти.

"К сожалению, нынешние власти Армении не терпят никакой оппозиции. Представители любой оппозиции объявляются или сообщниками прежней власти, или наемниками, работающими по заказу, или изменниками. Это лишает нас возможности политического дискурса", - заявила Туманян.

Она добавила, что нападение на активистов "Адеквад" в городе Маралик так и не встретило никакой реакции правоохранительных органов. Не было заведено и уголовного дела.

По мнению члена инициативы Артура Даниеляна, уголовники, которых пытаются на них натравить – это агенты нынешней власти.

"Их освободили для подобных действий. От нас ждут, что мы поддадимся на провокацию, после чего к нам можно будет придраться в правовом смысле", - заявил он.

Поэтому зампредседателя "Адеквад" Азат Адамян отказался сотрудничать с полицией по поводу данного инцидента. Напомним, в субботу в полицию были доставлены 11 членов инициативы по обвинению в хулиганстве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мужчина взорвал гранату в мэрии армянского города Веди
Армения 10:17
Министр юстиции Армении подал в отставку
Армения 7 июня 15:15
В Армении бастуют водители общественного транспорта
Армения 23 мая 12:08
Gallup: Армян мало волнует проблема Карабаха
Армения 23 мая 09:25
Между президентом Армении и парламентом назревает противостояние
Армения 16 мая 11:25
Армянское издание: Рейтинг Пашиняна продолжает падать
Армения 10 мая 09:27
Лента новостей
Польша и США завершили переговоры о повышении военного присутствия
Другие страны 11:02
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проведет просветительское мероприятие для предпринимателей
Экономика 10:59
Владимир Путин приедет в Душанбе
Таджикистан 10:58
Эра высоких цен на нефть позади, считает азербайджанский эксперт
Точка зрения 10:51
Азербайджанская компания Kercom планирует увеличить производство меда
Бизнес 10:45
В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 10:38
Инвестиции в геологоразведку Казахстана превысят $26 млн
Бизнес 10:27
Мужчина взорвал гранату в мэрии армянского города Веди
Армения 10:17
США призвали молдавских политиков урегулировать кризис путем переговоров
Другие страны 10:13