Российского посла вызвали в МИД Армении после встречи с Кочаряном

17 июня 2019 23:51 (UTC+04:00)

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин был вызван в МИД после встречи с экс-президентом Робертом Кочаряном, сообщил в понедельник глава парламентской комиссии по внешним связям республики Рубен Рубинян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в российском диппредставительстве сообщили, что в рамках регулярных встреч с представителями общественно-политических и деловых кругов Копыркин встретился с Кочаряном.

"Сегодня после заседания комиссии, в рамках которого была обсуждена встреча посла РФ с Кочаряном, я переговорил с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном. Министр проинформировал меня, что на самом деле посол в этой связи в минувшую пятницу был вызван в МИД, где с ним состоялась беседа в контексте невмешательства во внутренние дела Армении", - написал Рубинян в Facebook.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах.

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