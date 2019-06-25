«The Jerusalem Post» об антисемитизме в Армении

БАКУ /Trend/ - Ежедневная израильская газета «The Jerusalem Post» опубликовала статью об актуальных проблемах армяно-израильских отношений, в том числе о феномене под названием христианский антисемитизм, сообщает Trend во вторник со ссылкой на газету.

В статье отмечается, что, не смотря на все сильнее развивающийся антисемитизм ультраправых, левых и исламистских экстремистов, не стоит забывать и о христианском антисемитизме. Примером проявления такого антисемитизма в статье выступает недавний обстрел армянами церковных учащихся в Иерусалиме.

Так почему же христианская Армения до сих пор имеет такие слабые отношения с Израилем? Связано ли это с откровенными проявлениями христианского антисемитизма армянским народом?

В статье также отмечается, что плохо развитые отношения Израиля и Армении особенно заметны на фоне хорошо развитых отношений между Израилем и мусульманским Азербайджаном. И, по мнению газеты, развитость азербайджано-израильских отношений напрямую связана с тем, что Азербайджан является одной из самых толерантных к религии стран, в которой религия четко отделена от государства.

Газета сообщает, что не смотря на то, что 97 процентов населения Азербайджана исповедует ислам, государство является светским. Статус светского Азербайджана также сравнивается с большим влиянием, которое в Армении имеет церковь. По мнению газеты, совсем не удивительно, что такое сильное влияние армянской церкви привело к тому, что все чаще в армянских СМИ можно наблюдать антиизраильские и антисемитские тенденции.

В заключение, в статье особо подчеркивается азербайджанское противостояние антисемитизму, что в очередной раз сравнивается с положением церкви в Армении. Также газета рекомендует еврейским и израильским лидерам не упускать перечисленные факты из внимания и не судить о стране по религии, которая наиболее распространена среди населения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.