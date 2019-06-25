«The Jerusalem Post» об антисемитизме в Армении

25 июня 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ежедневная израильская газета «The Jerusalem Post» опубликовала статью об актуальных проблемах армяно-израильских отношений, в том числе о феномене под названием христианский антисемитизм, сообщает Trend во вторник со ссылкой на газету.

В статье отмечается, что, не смотря на все сильнее развивающийся антисемитизм ультраправых, левых и исламистских экстремистов, не стоит забывать и о христианском антисемитизме. Примером проявления такого антисемитизма в статье выступает недавний обстрел армянами церковных учащихся в Иерусалиме.

Так почему же христианская Армения до сих пор имеет такие слабые отношения с Израилем? Связано ли это с откровенными проявлениями христианского антисемитизма армянским народом?

В статье также отмечается, что плохо развитые отношения Израиля и Армении особенно заметны на фоне хорошо развитых отношений между Израилем и мусульманским Азербайджаном. И, по мнению газеты, развитость азербайджано-израильских отношений напрямую связана с тем, что Азербайджан является одной из самых толерантных к религии стран, в которой религия четко отделена от государства.

Газета сообщает, что не смотря на то, что 97 процентов населения Азербайджана исповедует ислам, государство является светским. Статус светского Азербайджана также сравнивается с большим влиянием, которое в Армении имеет церковь. По мнению газеты, совсем не удивительно, что такое сильное влияние армянской церкви привело к тому, что все чаще в армянских СМИ можно наблюдать антиизраильские и антисемитские тенденции.

В заключение, в статье особо подчеркивается азербайджанское противостояние антисемитизму, что в очередной раз сравнивается с положением церкви в Армении. Также газета рекомендует еврейским и израильским лидерам не упускать перечисленные факты из внимания и не судить о стране по религии, которая наиболее распространена среди населения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит препятствовать действиям Ирана в Сирии
Израиль 11:27
Вице-президент: BHGE работает на проектах с ведущими компаниями в Азербайджане, повышая окупаемость инвестиций и увеличивая объем добычи
Энергетика 11:11
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил хорватского коллегу
Политика 24 июня 18:59
Нетаньяху: У нас – очень важный проект в сфере безопасности
Израиль 24 июня 17:20
Глава МИД Болгарии: Южный газовый коридор имеет первостепенное значение для Софии (ФОТО)
Политика 24 июня 17:19
Началась летняя сессия ПАСЕ
Политика 24 июня 15:47
Лента новостей
Туркменистан изучает европейский опыт энергоэффективности в промышленности
Туркменистан 11:38
Товарооборот между Ираном и Азербайджаном растет
Экономика 11:34
Иран жестко отреагировал на санкции США
Политика 11:31
Сенатор Сандерс предложил списать долги американских студентов на $1,6 трлн
США 11:29
Нетаньяху пообещал, что Израиль продолжит препятствовать действиям Ирана в Сирии
Израиль 11:27
8 студентов Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) пройдут практику в компании “Baker Hughes”
Экономика 11:25
На проспекте Гейдара Алиева в Баку ограничено движение
Общество 11:24
Узбекистан запретит импорт автомобилей не соответствующих стандарту Евро-4
Бизнес 11:21
В Турция незначительно сократилось количество зарегистрированных казахстанских компаний
Бизнес 11:19