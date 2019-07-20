Российский эксперт о беспросветном будущем Армении Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Социально-экономическая ситуация, и в целом, уровень жизни в Армении с приходом к власти правительства Никола Пашиняна фактически не изменились, вопреки многочисленным заверениям нынешнего премьера, обращенных к своему народу во время митингов на улицах Еревана.

Причем, если об этом ранее высказывались противники действующего режима, то сегодня то же самое заявляют политики, чиновники, и те, кто осознают беспросветное будущее страны. Как следствие этого, в Ереване участились заявления о том, что правительству Пашиняна осталось немного времени.Так например, армянское издание News.am на днях опубликовало заявление аналогичного содержания, озвученное членом Правления партии «Сасна Црер» Варужаном Аветисяном.

Политик высказал мнение о том, что правительству Никола Пашиняна осталось 2 года жизни - Армения неизбежно столкнется с необходимостью внеочередных выборов. Любопытно, то, что по мнению Аветисяна именно власть Пашиняна решит вопрос проведения внеочередных выборов.Политик уверен, что если в скором времени Армения не войдет в русло экономической революции, ее ожидает катастрофа.

Комментируя высказывания армянского политика, и в целом ситуацию внутри Армении для Trend, известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов, озвучил неутешительный для Армении прогноз.

«Мой прогноз по Армении на ближайшее время весьма печален. Экономика находится в стагнации, а обещания, пришедшего во власть Никола Пашиняна так и остались на бумаге. Быть оппозиционным журналистом и взлететь на вершину власти - это, мягко говоря, является весьма показательным примером, как нельзя развивать политическую жизнь в стране. Очевиден факт, что новоявленный политический истеблишмент Еревана им не является. Народ Армении в ожидании чуда, быстрого благосостояния, вознес к власти абсолютно антинародный режим, в плане того, что кроме обещаний, ничего дельного не получил. А получил очевидное напряжение отношений с Азербайджаном, с которым у предыдущих лидеров, при посредничестве России, намечался какой-никакой диалог, и более того, с самой Москвой наметилась конфронтация по многим вопросам. Прежде всего непонятна ситуация со стратегическим партнерством, о котором заявляет Пашинян, а на деле, мы наблюдаем только ухудшение отношений», - заявил Михайлов.

В качестве примера, российский эксперт, привел казалось бы, малозаметный факт, о штрафе, наложенном на российскую военную базу в Гюмри.

«Это откровенный вызов России, которая обеспечивает безопасность Еревана от внешних угроз. Видимо база в Гюмри является важным раздражителем для западных спонсоров новых армянских лидеров, и они постепенно предпринимают попытки к вытеснении России из региона, её национальных интересов. Полагаю, Москва, найдёт способ отреагировать на враждебность. В России есть понимание, что народ Армении не виноват в том, что делает его правительство. Он виноват лишь в том, что позволяет этому происходить. Однако, могу предположить, что народ, как избрал, так и скинет Пашиняна, уже в ближайшее время, ибо без России армяне не выживут.

Удивительно то, что и лидер Сасна Црер - националистического движения Армении, заявил о конце недолгой эпохи Пашиняна, подтвердив видимую проблему неспособности новой власти дать народу то, что она обещала. Однако в этом комментарии напрягает то, что такие заявления делают фактически представители партии войны за новые территории», - продолжил телеведущий.

Российский эксперт уверен, что нет ничего хорошего в том, что “Сасна Црер” включается в обсуждение работы Пашиняна, и соответственно, в политическое противостояние.

(Матанат Насибова, обозреватель Trend. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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