Выявлен очередной случай хищений в особо крупных размерах в Минобороны Армении

21 августа 2019 16:26 (UTC+04:00)

СНБ Армении выявил очередной случай хищений в особо крупных размерах в Минобороны Армении, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Так, согласно сообщению пресс-службы СНБ РА, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СНБ, был выявлен факт крупных хищений средств в процессе закупок для нужд Минобороны РА.

"Согласно полученным предварительным данным, должностные лица МО РА по предварительному преступному сговору с компанией-поставщиком, подписали договор о поставках по завышенным ценам, в связи с чем на счет компании было перечислено на 21 млн 700 тысяч драмов больше реальной стоимости товара, а вышеуказанная сумма была растрачена", - проинформировали в СНБ Армении, подчеркнув, что по факту возбуждено уголовное дело.

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