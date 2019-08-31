В Армении на городской свалке нашли тело связанного младенца

31 августа 2019 21:13 (UTC+04:00)

Тело ребенка примерно двух лет со связанными руками и ногами обнаружили в субботу на городской свалке города Гюмри в Армении, сообщили в пресс-службе полиции страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В отдел "Муш" полиции Гюмри 31 августа поступило сообщение о том, что на городской свалке найдено тело ребенка. Выехавшая на место оперативная группа обнаружила труп младенца 1,5-2 лет со связанными клейкой лентой руками и ногами", - говорится в сообщении, размещенном на странице полиции в Facebook.

Отмечается, что правоохранительные органы принимают меры для установления личности ребенка. "Если у кого-то есть какая-либо информация о случившемся, просим обращаться в отдел "Муш" или ближайшее отделение полиции, позвонить по телефону 1-02. Анонимность источника информации гарантируется", - отмечается в сообщении.

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