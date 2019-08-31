В Армении задержали четырех солдат по подозрению в избиении офицера

31 августа 2019 23:46 (UTC+04:00)

Правоохранители задержали четырех армянских солдат срочной службы по подозрению в избиении офицера, сообщила представитель Следственного комитета Армении Наира Арутюнян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках уголовного дела, расследуемого ... отделом главного военного следственного управления СК, четверо военнослужащих обязательной срочной службы задержаны по подозрению в совершении деяний, предусмотренных статьей "совершение насильственных действий в отношении начальника группой лиц с причинением легкого или средней тяжести вреда здоровью", - написала Арутюнян в Facebook.

По ее словам, один из военных подозревается также в преступлении, предусмотренном статьей "оскорбление военнослужащего". Максимальная санкция по статьям предусматривает восемь лет лишения свободы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Армении на городской свалке нашли тело связанного младенца
Армения 31 августа 21:13
Армянская пропаганда пытается неумело прикрыть провалы Пашиняна - Эльхан Алескеров
Политика 28 августа 13:17
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 25 августа 09:50
Заявления Пашиняна - следствие тупиковой ситуации в Армении
Точка зрения 19 августа 10:51
Бывший менеджер банка армянского происхождения признался в крупном мошенничестве в США
Армения 7 августа 16:18
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 4 августа 09:42
Лента новостей
В Южной Каролине объявили режим ЧС в связи с ураганом "Дориан"
США 00:12
Французский гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке "Формулы-2"
Спорт 31 августа 23:39
Израильская армия повысила готовность на северной границе
Израиль 31 августа 23:25
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,7
Турция 31 августа 23:06
США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба
США 31 августа 22:46
При крушении вертолета в Норвегии погибли четыре человека (Обновлено)
Европа 31 августа 22:25
Два аэропорта Флориды планируют приостановить работу из-за урагана "Дориан"
США 31 августа 22:10
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
Политика 31 августа 21:46
В Армении на городской свалке нашли тело связанного младенца
Армения 31 августа 21:13