В Армении задержали четырех солдат по подозрению в избиении офицера

Правоохранители задержали четырех армянских солдат срочной службы по подозрению в избиении офицера, сообщила представитель Следственного комитета Армении Наира Арутюнян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках уголовного дела, расследуемого ... отделом главного военного следственного управления СК, четверо военнослужащих обязательной срочной службы задержаны по подозрению в совершении деяний, предусмотренных статьей "совершение насильственных действий в отношении начальника группой лиц с причинением легкого или средней тяжести вреда здоровью", - написала Арутюнян в Facebook.

По ее словам, один из военных подозревается также в преступлении, предусмотренном статьей "оскорбление военнослужащего". Максимальная санкция по статьям предусматривает восемь лет лишения свободы.

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