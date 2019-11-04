В Ереване загорелся ангар российской авиабазы

Крыша ангара горит в ереванском аэродроме "Эребуни", где дислоцирована одноименная российская авиабаза. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении.

Отмечается, что сигнал о возгорании поступил в 13.33 мск. "Службе спасения 911 сообщили, что горит ангар аэродрома "Эребуни". На место выехали 10 пожарных расчетов и оперативная группа национального центра кризисного управления", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

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