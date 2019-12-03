В Ереване памятник Грибоедову облили красной краской

3 декабря 2019 01:28 (UTC+04:00)

Сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я окрасил в красный цвет памятник послу Российской империи, писателю Грибоедову в ответ на раскраску доски Нжде", - написал Арутюнян в Facebook, выложив фотографию облитого красной краской памятника.

Правоохранительные органы пока на эту публикацию не отреагировали.

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  • В Ереване памятник Грибоедову облили красной краской
  • В Ереване памятник Грибоедову облили красной краской
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