В Ереване памятник Грибоедову облили красной краской

Сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я окрасил в красный цвет памятник послу Российской империи, писателю Грибоедову в ответ на раскраску доски Нжде", - написал Арутюнян в Facebook, выложив фотографию облитого красной краской памятника.

Правоохранительные органы пока на эту публикацию не отреагировали.

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