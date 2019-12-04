В Армении обвинили Саргсяна в хищении в особо крупных размерах

4 декабря 2019 18:21 (UTC+04:00)

Спецследственная служба Армении предъявила обвинение экс-президенту страны Сержу Саргсяну в хищении в особо крупных размерах. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении на сайте службы.

"Занимая пост президента Армении, Саргсян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал путем растраты хищение у государства средств в особо крупных размерах на сумму 489, 16 миллиона драмов (свыше 1 миллиона долларов)", - отмечается в сообщении.

В Армении с 13 апреля 2018 года проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Саргсяна на пост премьера. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку. Саргсян на публике показывается редко. С журналистами он ранее отказывался общаться, заявлял, что время для этого пока не пришло.

После смены власти в Армении возбуждены уголовные дела против ряда бывших руководителей страны, в том числе экс-президента Роберта Кочаряна, бывшего спикера парламента Ары Баблояна, экс-начальника Генштаба Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна. В качестве возможного фигуранта уголовного дела по статье "превышение должностных полномочий" следователи указывают и действующего главу Конституционного суда Грайра Товмасяна.

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