Суд в Ереване постановил арестовать племянника Сержа Саргсяна

24 декабря 2019 11:17 (UTC+04:00)

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение о заключении под стражу племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна, который был экстрадирован из Чехии на родину по обвинению в хранении оружия и наркотиков, а также в присвоении чужого имущества. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал санкцию на арест Нарека Саргсяна", - говорится в сообщении ведомства.

Полицейские экстрадировали Нарека Саргсяна из Чехии в Армению 21 декабря. Он был объявлен в розыск 5 июля 2018 года по обвинению в хранении оружия и наркотиков, а также в присвоении чужого имущества. В его квартире при обыске были найдены оружие и наркотические вещества. Сотрудники Службы национальной безопасности также задержали близкого друга Нарека Саргсяна, у которого был изъят чемодан с наркотиками и пистолетами.

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