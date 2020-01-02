В Армении свыше 50 человек пострадали от пиротехники на Новый год

Свыше 50 человек пострадали в Армении на новый год от пиротехнических средств, сообщил в среду министр здравоохранения страны Арсен Торосян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За последние два дня в медицинские центры Армении обратились 52 человека, пострадавшие от пиротехники и фейерверков", - написал министр в Facebook.

По его словам, восемь пострадавших - дети в возрасте от семи до 14 лет, семеро - подростки 15-17 лет, остальные 37 - взрослые, от 18 лет и старше. Глава минздрава отметил, что в 49 случаях диагностированы травмы ладони и запястья.

В качестве иллюстрации, Торосян выложил в соцсети рентгеновский снимок ушибленной раны двух пальцев десятилетнего ребенка, сообщив, что инцидент произошел в новогоднюю ночь.

"Призываю полностью отказаться от бытовой пиротехники", - отметил министр. Он добавил, что уже разработаны законопроекты об ограничении продажи пиротехнических средств и фейерверков.

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