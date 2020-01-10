Следствие намерено передать в суд дело Сержа Саргсяна

10 января 2020 12:45 (UTC+04:00)

Следствие собирается передать в суд уголовное дело, по которому проходит экс-президент Армении Серж Саргсян. Как передает Trend, об этом сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Бывший глава государства не признает вину, считая дело политическим преследованием.

"Орган предварительного следствия счел полученные доказательства достаточными для составления обвинительного заключения и передачи дела в суд, о чем оповещены обвиняемые и их адвокаты. Обвинения по уголовному делу предъявлены пяти лицам, в том числе Саргсяну и Барсегу Бегларяну (главе компании "Флеш")", - сказала Оганджанян.

По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.

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