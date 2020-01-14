Армения стоит перед глобальной катастрофой - экс-премьер

Сегодня показатель бедности в Армении составляет не ниже 24 процентов, а показатель крайней бедности - 1,5 процента. Об этом заявил армянским СМИ экс-премьер РА Грант Багратян, передает Trend.

По его словам, в экономической сфере Никол Пашинян продолжает проводить плохую политику.

"В результате ошибочной политики правительства происходит отток капитала из страны, так как рядом с нами в регионе есть более дешевые страны. Я обращаюсь к правительству: почему вы повышаете долларовые цены, а драмовые – стабилизируете? Мы стоим перед глобальной катастрофой", - сказал он.

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