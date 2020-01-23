В Германии ведется расследование против членов армянской мафии

23 января 2020 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В немецком городе Эрфурт (административный центр федеральной земли Тюрингия) в среду был проведен рейд в двух ресторанах и одной вилле в отношении женщины и мужчины, которые подозреваются в проникновении на территорию Германии с использованием фальшивых документов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на немецкие СМИ.

Как отмечается, они подозреваются в причастности к армянской мафии и перестрелкам, которые произошли в Эрфурте летом 2014 года.

Сообщается, что двое подозреваемых въехали в Германию под вымышленными именами более 20 лет назад.

«Если данный факт подтвердится, то это значит, что они не только жили здесь под вымышленными именами, но также работали и занимались бизнесом», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2017 году произошла еще одна перестрелка в ресторане в Эрфурта с участием двух враждующих армянских криминальных групп. В результате перестрелки были ранены сотрудники ресторана, однако они отказались выступать в суде в качестве потерпевших.

По данным СМИ, армянская мафия в Эрфурте в основном состоит из армян, которые перебрались в Германию из Азербайджана по поддельным документам в 90-х годах.

«По всей видимости, в то время несколько семей, возможно что и эти мужчина и женщина, против которых на данный момент ведется расследование, проникли на территорию Германии под вымышленными именами. Но это не первый случай, так как в феврале прошлого года полиция обыскивала подозреваемых членов армянской мафии в Эрфурте. Они тоже приехали в Германию под фальшивыми именами в 1990-х годах. Среди них были два брата, которые предстали перед окружным судом Эрфурта из-за перестрелки с участием мафии. Один из них был также замешан в сделках с фальшивыми банкнотами в Италии», - говорится в сообщении.

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