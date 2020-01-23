В Ереване рядом с офисом Роберта Кочаряна произошла стрельба (Обновлено)

Неизвестный, открывший в бизнес-центре "Эребуни-плаза" стрельбу, обезврежен. Об этом сообщил журналистам глава управления по связям с общественность Ашот Агаронян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.



Пострадавших в результате стрельбы в бизнес-центре "Эребуни-плаза", по предварительным данным, нет, но полиция продолжает проверять эти данные.

16:02 (GMT+4) Преступник, открывший ранее стрельбу из пистолета в "Эребуни-плаза", захватил заложника. Об этом сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

По данным СМИ, заложник не один, а все посетители кафе в фойе здания.

К бизнес-центру прибыла группа спецназовцев, а также бригада скорой помощи.

На данный момент журналистов к зданию не подпускают. Людей, находящихся в здании, наружу не выпускают. Им рекомендовано заббарикадироваться в помещениях и наружу не выходить.

15:53 (GMT+4) В бизнес-комплексе "Эребуни плаза" близ площади Республики в Ереване произошла стрельба, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

По предварительным данным, инцидент произошел в фойе здания, в одном из кафе. Здание оцеплено полицией, сотрудники центра не могут пока выйти наружу.

В пресс-службе подтвердили информацию о стрельбе. На месте работают оперативники. Другие детали пока не сообщаются.

Отметим, что в здании "Эребуни плаза" расположен офис второго президента Армении Роберта Кочаряна.

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