Армения вводит визовый режим с Ираном

Армения ужесточает приграничный режим с Ираном. Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам заседания комиссии по предотвращению распространения коронавируса.



Накануне в Армении был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19 - повторный тест 29-летнего армянского гражданина, прибывшего 28 февраля в Ереван из Тегерана, показал положительный результат. Около 30 человек, которые контактировали с ним, изолированы в цахкадзорской больнице



Подводя итоги проведенного заседания премьер отметил, что учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, Армения приняла решение продлить и ужесточить ограничения по сообщению на армяно-иранской границе.



"Мы начинаем процесс по временному восстановлению визового режима с Ираном, и в течение 5 дней примем решение", - заявил Пашинян.

Отмечается, что за последние 10 дней из Ирана в Армению прибыло около 360 человек.