В Армении выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Армении, общее число заразившихся достигло 28, сообщил в воскресенье премьер-министр Никол Пашинян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В данный момент у нас есть 28 подтвержденных случаев коронавируса", - сказал он в видеообращении в Facebook.

В субботу минздрав страны сообщал о 20 подтвержденных случаях заболевания.