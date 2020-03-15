В Армении выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Армении, общее число заразившихся достигло 28, сообщил в воскресенье премьер-министр Никол Пашинян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"В данный момент у нас есть 28 подтвержденных случаев коронавируса", - сказал он в видеообращении в Facebook.
В субботу минздрав страны сообщал о 20 подтвержденных случаях заболевания.
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