В Армении выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявили в Армении во вторник, общее число заболевших достигло 78, сообщил министр здравоохранения страны Арсен Торосян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У нас есть еще шесть новых подтвержденных случаев коронавируса... Общее количество достигло 78", - сказал Торосян в видеообращении на странице в Facebook.

Ранее власти республики сообщали о 72 подтвержденных случаях коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.