В Армении резко выросло количество людей, зараженных коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что по последним данным в стране подтверждено 84 случая заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.



«На сегодняшний день у нас есть 84 подтвержденных случаев заражения коронавирусом», - сказал он в ходе прямой трансляции на своей странице в Facebook.