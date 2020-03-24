Число случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 235

Число случаев заражения коронавирусом в Армении выросло на 41.

Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook премьер-министр Никол Пашинян.

Ранее сообщалось о 194 инфицированных. Тем самым число зараженных достигло 235. Премьер отметил, что новые случаи заражения зафиксированы на производственных предприятиях в Котайке и Ереване. У 26 пациентов диагностирована пневмония.