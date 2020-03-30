Еще один военнослужащий ВС Армении заразился коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян в понедельник на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что у пяти военнослужащих одной части выявлен коронавирус. Все они, а также контактировавшие с ними лица были изолированы. Причиной заражения стал член семьи одного из военнослужащих, у которого выявлен COVID-19.

"За последние 24 часа было проведено тестирование на выявление коронавирусной инфекции. В результате у одного военнослужащего был диагностирован коронавирус. Военнослужащий был ранее изолирован", – отметила Степанян.

Таким образом число инфицированных в армянской армии составило 6 человек. По словам пресс-секретаря Минобороны, все 6 подтвержденных случаев заражения COVID-19 в армии взаимосвязаны с первым случаем, зарегистрированным в воинской части.

Отметим, что число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 482, скончались трое.